Nuovo scuolabus per Colle Val d'Elsa

È entrato in servizio nei giorni scorsi il nuovo scuolabus acquistato dall’Amministrazione comunale. Un intervento che si inserisce nella scelta, da parte della Giunta comunale, di puntare sul rafforzamento delle politiche educative comunali, che passano anche dagli investimenti fatti nel settore dell’edilizia scolastica. “Un investimento – sottolinea il vicesindaco Stefano Nardi – che pone particolare attenzione alle giovani generazioni e in particolare all’erogazione di servizi di qualità. Un investimento importante anche per l’organizzazione dei servizi. L’attenzione verso il rinnovo del parco mezzi del Comune prosegue dopo l’acquisto delle nuove autovetture e dei mezzi di lavoro di cantiere”.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa