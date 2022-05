All'ospedale di Empoli il centro di riferimento per la laringe

Per il trattamento di patologie laringee il reparto di otorinolaringoiatra del San Giuseppe di Empoli, diretto dal dottor Gianluca Leopardi, si configura come punto di riferimento aziendale per la laringologia e l’oncologia laringea.

All’interno della struttura vengono eseguite procedure diagnostiche avanzate, dalla endoscopia della laringe con ottiche rigide e flessibili, alla video-endoscopia ad alta risoluzione, alla stroboscopia laringea che permette lo studio della vibrazione delle corde vocali. Nelle lesioni laringee sospette, viene inoltre effettuata la video-endoscopia con NBI (Narrow-Band Imaging) che permette di valutare le anomalie vascolari in particolare delle corde vocali, particolarmente indicata nella diagnosi precoce di malattie tumorali. In un anno vengono eseguiti oltre 500 valutazioni diagnostiche di II livello di laringologia.

Particolarmente innovativa è poi l’attività ambulatoriale interventistica, eseguita in media 2 volte al mese per un totale di circa 50-60 procedure l’anno, in cui vengono effettuate biopsie endoscopiche di neoformazioni faringo-laringee in anestesia locale, trattamenti iniettivi della laringe per paralisi delle corde vocali o forme particolari di disfonia, ablazione di piccoli neoformazioni benigne della laringe. La chirurgia ambulatoriale endoscopica permette lo svolgimento di procedure chirurgiche, senza necessità di ricovero, in anestesia locale che facilita una rapida ripresa post intervento.



Vengono inoltre eseguiti, in regime di ricovero Day Surgery, numerosi interventi in elezione di chirurgia della laringe per via transorale, dalla “fonochirurgia” destinata alle lesioni benigne che causano problemi di voce come i polipi e gli edemi cronici, al trattamento mediante strumentazione LASER delle lesioni pretumorali e tumorali delle corde vocali. Inoltre è un centro di riferimento per la chirurgia “open” dei tumori laringei negli stadi medio-avanzati, con interventi di laringectomie ricostruttive (OPHL: Open Partial Horizontal Laryngectomies) in cui si procede all’asportazione di una parte della laringe ricostruendone l’integrità grazie alle parti rimanenti. In questi casi esiste un percorso dedicato e una riabilitazione mirata, in collaborazione con il servizio di logopedia e dietistica dell’ospedale, che permette una presa in carico a 360 gradi del paziente, dall’inquadramento e stadiazione alla ripresa della funzione di organo. Negli ultimi 5 anni sono stati eseguiti oltre 200 interventi di chirurgia laser e 40 di laringectomia OPHL.

Quando infine la malattia richiede il ricorso alla laringectomia totale perché non è possibile salvare alcuna parte dell’organo, vengono applicate nel nostro centro le protesi fonatorie che permettono al paziente, anche se privo di corde vocali, di poter parlare tramite l’uso di tali ausili dopo un adeguato percorso riabilitativo.

"L’otorinolaringoiatra di Empoli sta incrementando la sua attività anche attraverso percorsi in collaborazione con altri professionisti ospedalieri, tra cui l’oncologia- sottolinea il dottor Leopardi- è fondamentale una totale presa in carico del paziente, nel trattamento, la cura e il follow up".

Fonte: Asl Toscana Centro