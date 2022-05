Pattinaggio corsa, ottimi risultati a Ferrara dei Ciuchini Volanti di Empoli

L'ultimo fine settimana ha visto andare in scena dopo due anni di stop forzato causa pandemia, la classica di primavera del pattinaggio corsa su strada, nel bellissimo scenario di una Piazza Ariostea di Ferrara rimessa a lucido: sembra quasi per l'importante evento del 63° Trofeo Nazionale del Lavoro - Città di Ferrara.

Non potevano mancare i Ciuchini Volanti del pattinaggio corsa dell'Hockey Empoli, che dopo le due sessioni dei Campionati Provinciali su pista e su strada avevano già conquistato il Titolo Provinciale in ambedue le prove , conquistando la terza piazza nella classifica per società toscane.

Inoltre, i pattinatori Empolesi erano reduci dall'ultimo impegno agonistico del fine settimana del 25Aprile, dove tutti gli atleti impegnati nella manifestazione di carattere nazionale, “Memorial Moreno Guerri”, sulla pista parabolica di San Miniato, sono stati protagonisti nelle categorie Giovanili, e hanno conquistato un ragguardevole 4°posto in classifica generale per società.

Questi i risultati degli atleti che maggiormente si sono distinti:Asia Carretti 5°, Dario Rossi 5°, Niccolò Di Bari 7°, Alberto Colella 10°; buone le prestazioni degli atleti:Lorenzo Ninci, Manuel Peis, Edoardo Menichetti, Flora Benvenuti, Roberta Ciabrelli, Andrea Margiotta,Mattia Di Bari, Gabriele Vagnoli.

Tornando a commentare i risultati del Trofeo nazionale del 1° Maggio a Ferrara, sono emerse nuovamente le doti "stradiste" dei Ciuchini Volanti empolesi, ottenute grazie alla perseveranza di atleti e allenatori, che ogni giorno si allenano dovendo misurarsi con l'inadeguatezza dello spazio stradale su cui sono costretti a pattinare.

Non essendo infatti presente un impianto stradale nel territorio Empolese, i Ciuchini si allenano, tra giornaliere peripezie, in un parcheggio che non presenta le caratteristiche tecnico impiantistiche idonee a sviluppare le velocità tenute in gara, sacrificando soprattutto gli atleti con età superiore ai 12 anni.

Nonostante ciò, a Ferrara, grazie alla loro imperturbabile grinta, gli atleti Empolesi si sono distinti con buoni risultati. Annoveriamo il piazzamento di Dario Rossi (3° classificato nella 200m sprint e 2° classificato nella 2000m eliminazione), Alberto Colella (11° classificato 200m sprint e 8° classificato 1000min linea), Asia Carretti (32° classificata 100m sprint e 19° classificata 600m linea), Roberta Ciabrelli, all'esordio in gare di assoluta importanza, (27° classificata 200m sprint e 20° classificata 2000m eliminazione).A coronare le ottime prestazioni degli atleti la presenza della Pluricampionessa Mondiale e Plurimedagliata alle Olimpiadi Pechino 2022 Francesca Lollobrigida, madrina della manifestazione.

I prossimi appuntamenti vedranno scendere in pista tutti gli atleti ai Campionati Regionali Pista e Stradavalevoli per le qualifiche ai prossimi Campionati Italiani in programma a Giugno e Luglio.Continua così, la preparazione seguita dagli allenatori: Danilo Iasiello, Laura Castelli e Lorenzo Deboni nelloro percorso sportivo, che con costanza e dedizione seguono gli atleti agonisti mentre sono sempre attivii corsi per principianti sia bambini che adulti in svolgimento presso il Pala Aramini di Empoli