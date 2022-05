Pietrasanta non revoca la cittadinanza a Mussolini: è polemica

Pietrasanta non revoca la cittadinanza a Benito Mussolini e scoppia la polemica. Nel consiglio comunale del 4 maggio FI, Lega e Pietrasanta Prima Di Tutto hanno votato contro la richiesta firmata da Insieme Per Pietrasanta, PD e M5S. FdI non ha preso parte alla votazione. Dopo un'accesa discussione e molte critiche sui social e in città, la cittadinanza per il Duce è rimasta.

"Difficile commentare la scelta della maggioranza che vede ancora oggi Mussolini affiancato a nomi come quelli di Pascoli, Mitoraj, Botero, Sepulveda e altre illustri persone - scrivono Pd e Insieme per Pietrasanta -: non si trattava di cancellare la storia bensì di scrivere una nuova pagina per la città".

"Quanto condanniamo e quanto siamo distanti dalla barbarie fascista e dall'ideologia di questo e di tutti i regimi totalitari, non dobbiamo certo affermarlo oggi" la replica di Fi, Lega e Pietrasanta Prima Di Tutto che rilevano come "finora, nessuno degli amministratori che si sono succeduti alla guida del nostro Comune aveva sentito la necessità di procedere alla revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini. E neppure noi, la sentiamo".