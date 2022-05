Play off, l'Abc batte Arezzo e vola diretto in semifinale con Montecatini

È semifinale! L’Abc Solettificio Manetti vince anche gara-2 battendo a domicilio lo Scuola Basket Arezzo per 57-59 e passa il turno evitando la bella. Una gara difficile, contratta, indecisa fino allo scadere, con tanti errori e basse percentuali da entrambe le parti. Ma quando il finale si è riscaldato, è emerso il carattere dell’Abc che, di fronte ad un PalaEstra infuocato, si è presa i due punti ed ha chiuso la serie. E adesso si guarda avanti: in semifinale ci aspetta la capolista Herons Montecatini.

Quintetti

Arezzo: Cutini, Rossi, Brandini, Cresti, Giommetti

Abc: Belli, Corbinelli, Pucci, Scali Delli Carri

L’avvio è tutto dell’Abc: 0-8 dopo 2’30’ e coach Evangelisti costretto al time out. Di Giommetti il primo canestro aretino dopo tre giri di lancette, cui seguono le triple di Cresti e Rossi per il -2 al 7′ (8-10). Una gara contratta da entrambe le parti, prova ad accendersi con il botta e risposta dall’arco tra Terrosi e Ghini, preludio alla parità a firma Giommetti che chiude il primo quarto sul 13-13.

La bomba di Castelli inaugura la seconda frazione per il primo sorpasso locale ma la risposta castellana arriva immediata con un’azione da tre punti di Terrosi che ristabilisce la parità. L’Abc litiga con il ferro, soprattutto dalla lunetta, mentre le squadre vanno a braccetto con basse percentuali sia dall’una che dall’altra parte, tanto che a metà frazione siamo ancora in perfetta parità: 21-21. La musica non cambia nei successivi cinque giri di lancette: si prosegue sul botta e risposta con la gara che non accenna a sbloccarsi, finchè Rossi dalla lunetta permette ad Arezzo di rimettere la testa avanti all’intervallo (31-30).

Si riparte con il 2/2 di Delli Carri dalla lunetta e la penetrazione di Belli (31-34) ma Rossi punisce dall’arco seguito da Brandini per il nuovo sorpasso (36-34). Corbinelli e Pucci provano a dare la scossa alla gara piazzando un mini break di 0-8 che vale il 38-43 ma di nuovo quattro punti del solito Rossi ricuciono: 42-43 al 28′. Nell’utimo giro di lancette un Corbinelli onnipresente permette all’Abc di riprendere due possessi di vantaggio finchè Lazzeri dalla lunetta chiude 42-47.

Scali da sotto apre l’ultimo quarto mentre sponda Arezzo è Provenzal a tenere i suoi aggrappati dalla lunetta (46-49). Di Pucci il +7 al 35′ (46-53) ma il quinto fallo di squadra manda in bonus l’Abc quando mancano ancora quattro, lunghissimi giri di lancette. Cutini ne approfitta, seguito da Brandini e Cresti per il 55-57 quando partono gli ultimi 2 minuti. Sul 57-59, con 3 secondi sul cronometro, il quinto fallo personale di Belli manda in lunetta Brandini che però fa 0/2. Il rimbalzo è di Delli Carri, l’Abc è in semifinale.

Qui Arezzo

Finisce in Gara 2 dei Quarti di Finale PlayOff lo splendido campionato dell'Amen Scuola Basket Arezzo che al Palasport Estra è stata battuta dalla Manetti Castelfiorentino con il punteggio di 59-57. Una partita tirata ed equilibrata con l'Amen che seppur contratta riesce a non far prendere ritmo agli avversari che partono bene (8-0) ma vengono raggiunti in parità a quota 13 a fine primo quarto.

La difesa aretina lavora con grande attenzione cercando di limitare il contropiede di Castelfiorentino, alla coppia Terrosi-Scali risponde Rossi che dalla lunetta permette agli amaranto di andare al riposo sul 31-30 in proprio favore. Al rientro dagli spogliatoi sono i fiorentini a prendere qualche lunghezza di vantaggio, due triple di Corbinelli e Pucci valgono un mini allungo che in una gara a basso punteggio da molto morale.

Arezzo fatica in attacco e si ritrova al 30' sotto 47-42, poi Scali ad inizio ultimo quarto mette due canestri importanti che danno fiducia agli ospiti.

L'Amen non ha però voglia di arrendersi, Provenzal accorcia con i tiri liberi, fondamentale che vede Castelfiorentino commettere qualche errore che permette alla SBA di rimanere a contatto. Una tripla di Brandini riaccende la speranza dell'Amen di ribaltare la gara, sono Cresti e Ghini a firmare i canestri che rispondono alla realizzazione di Terrosi. L'Amen è a -2 e tiene nella difesa decisiva riuscendo a conquistarsi il pallone del pareggio o della possibile vittoria, l'azione amaranto porta Brandini a subire fallo, dalla lunetta il giocatore aretino sbaglia il primo tiro libero costringendolo all'errore voluto nel secondo, il rimbalzo però finisce nelle mani dei fiorentini che possono così festeggiare la vittoria per 59-57 ed il passaggio alle semifinali.

L'Amen si prende tutti gli applausi del Palasport Estra che è tornato a riempirsi come nelle migliori occasioni, sottolineando ancora una volta il campionato di altissimo livello disputato dal quintetto orchestrato da coach Evangelisti.

Applausi che sono andati anche ad alcuni protagonisti della storia cestistica della Scuola Basket Arezzo che hanno disputato la loro ultima partita in maglia amaranto, a partire da Matteo Cutini una vera e propria bandiera che dopo oltre 4000 punti e più di 250 presenze con la maglia della sua città ha deciso terminare la sua carriera con questa stagione, passando per i 2003 Ghini e Cresti che per motivi di studio si trasferiranno lontano da Arezzo e che in questo campionato hanno avuto un rendimento da veterani. Per questo già dai prossimi giorni la società amaranto si metterà al lavoro per programmare la stagione 2022/2023 ripartendo dall'entusiasmo del pubblico e da una stagione che ha regalato tante soddisfazioni al sodalizio aretino.

AMEN SCUOLA BASKET AREZZO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 57-59

Parziali: 13-13, 31-30 (18-17), 42-47 (11-17), 57-59 (15-12)

Amen Scuola Basket Arezzo: Brandini 7, Ghini 10, Cutini 6, Rossi 15, Cresti 6, Calzini ne, Ndaw, Castelli 3, Giommetti 6, Provenzal 4. All. Evangelisti. Ass. Fracassi.

Abc Solettificio Manetti: Belli 7, Pucci 13, Scali 9, Corbinelli 15, Terrosi 10, Delli Carri 4, Cicilano ne, Tavarez, Lazzeri 1, Viviani, Rosi ne, Cantini ne. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Arbitri: Rossetti di Rosignano Marittimo, Piram di Campiglia Marittima.