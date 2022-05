Racconta di essere stati aggrediti da un rapinatore, ma aveva accoltellato lui la compagna

Tentato omicidio e maltrattamenti nei confronti della convivente. Per questo un uomo, un 45enne, albanese residente a Pistoia, è stato arrestato dai carabinieri. Avrebbe accoltellato la compagna 34enne, connazionale, ferendola all'addome, dopo una lite lo scorso 28 febbraio.

L'uomo avrebbe raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito per strada da un uomo a volto coperto e armato di coltello che avrebbe tentato di rapinare la donna, mentre passeggiavano vicino casa.

Le indagini dei carabinieri, però, hanno fatto emergere violenze e maltrattamenti a danno della moglie e dei due figli minori, 12 e 8 anni, che andava avanti da tempo. Per i carabinieri ci sarebbero stati soprusi continui, in particolare nei confronti della donna, che non sarebbero cessati neanche dopo le dimissioni dalla struttura ospedaliera dov'era stata ricoverata a seguito dell'accoltellamento.