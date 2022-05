Rapinano turista a Firenze e scappano, arrestati 17enne e 21enne

Rapina verso un turista 21enne del Belgio a Firenze. I carabinieri di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato un 21enne e un 17enne residenti a Firenze. L'ipotesi è rapina aggravata in concorso. I due erano in largo Alinari e hanno rapinato il 21enne nei pressi di un fast food, lo avevano preso per il collo e gli avevano rubato il portafogli e lo smartphone. Poi erano scappati da piazza Stazione verso via Nazionale quando sono stati bloccati dai carabinieri presenti per controlli alla stazione. Dopo aver ricostruito la vicenda, il maggiorenne è stato trasferito in carcere a Sollicciano (su di lui pendeva già una misura orale), il minore all'istituto penale minorile.