A 82 anni verso Lourdes con il suo cero da 2 quintali: partito

Sono partiti, destinazione Lourdes, Sauro Innocenti, 82 anni e la moglie Carla Bianchini, 78 anni, a bordo del suo Porter sono partiti stamani 6 maggio di prima mattina per affrontare un lungo viaggio della durata prevista di quattro giorni (qui l'intervista che abbiamo fatto qualche settimana fa)

Quaranta chilometri orari, nessuna autostrada e un prezioso carico sul cassone del suo Piaggio Porter: un grosso cero del peso di due quintali che lo stesso Sauro ha realizzato nel mese di marzo per la pace nel mondo e che collocherà di fronte alla grotta della Madonna di Lourdes.

Il cero, che ha dimensioni da record, era stato acceso lo scorso 9 aprile alla marcia per la pace nel mondo organizzata a Cerreto Guidi (Fi) dall'Associazione Nazionale Città dei Presepi. Per l'occasione era stata prelevata dal santuario francescano di La Verna una fiamma accesa nel luogo dove San Francesco ricevette le stimmate durante una apposita cerimonia a cui parteciparono Stefano Mattii, Aldo Cerofolini e Fabrizio Mandorlini in rappresentanza di Terre di Presepi. Perchè Sauro Innocenti è un presepista da sempre e da quindici anni è una delle anime del presepe lungo fiume di Pescia (Pt) oltre a svolgere da sempre molte attività a servizio delle famiglie più bisognose della sua parrocchia a Chiesina Uzzanese dove il cero è stato acceso la notte dalla notte di Pasqua.

Nell'imminenza del viaggio anche il vescovo di Pescia mons. Filippini non ha voluto far mancare il suo saluto e si è recato personalmente presso l'abitazione di Sauro Innocenti per benedire l'Ape e il grande cero. Stamani alle ore 7 la partenza.

"Siamo particolarmente emozionati - dicono Sauro e Carla - il nostro è una come fosse un pellegrinaggio. Alcuni anni fa volevamo farlo a piedi, ora lo facciamo a bordo dell'Ape secondo quelle che sono le nostre possibilità. Ci siamo dati come obiettivo di percorrere 350 km ogni giorno per arrivare lunedì sera a Lourdes. Non abbiamo niente di fissato, pernotteremo dove saremo quando decideremo di fermarsi a riposarsi". Intanto lungo il viaggio si stanno organizzando in alcuni paesi per salutarli.