Spacca le vetrine con una spranga di ferro, denunciato

Con un bastone ha spaccato le vetrine di alcuni negozi di piazza Garibaldi a Pisa in piena notte. La polizia è stata allertata da alcuni passanti ed è intervenuta quando l'uomo stava colpendo anche la facciata della filiale Unicredit con una spranga di ferro. Una volta bloccata in Borgo Stretto l'uomo è stato trasferito in Questura. I danni oltre alla filiale sono stati arrecati alla tabaccheria 'L'angolo della Fortuna' e il vetro del gazebo del 'Bar Centro'. Il 24enne di origini gambiane è stato denunciato per danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti ad offendere, e sarà segnalato per la violazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Pisa comminatagli dal Giudice del Tribunale di Pisa per fatti analoghi.