Trovati in auto con 7 kg di cocaina: arrestato trio di pusher

FIRENZE - Sequestrati circa 7 chili di cocaina e arrestate 3 persone in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Arrestate tre persone per spaccio di cocaina: sono stati trovati con 7 kg di cocaina in auto e addosso. Parliamo di un 67enne residente a Impruneta e di una coppia di Torino costituita da un 28enne italiano e una 26enne albanese. Il primo è stato trovato con addosso parte della cocaina, il resto era nel doppiofondo sotto il sedile della Fiat 500L della coppia.

I movimenti sospetti erano stati segnalati in via Galliano a Impruneta. Da altri accertamenti sono stati trovati quasi mille euro in banconote di piccolo taglio, telefoni cellulari e orologi di lusso, tutto finito sotto sequestro. I tre adesso si trovano nel carcere di Sollicciano.