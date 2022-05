Abc Castelfiorentino riceve la Stella di Bronzo al Merito Sportivo

56 anni di attività premiati con una delle onorificenze conferite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. L’Abc Castelfiorentino ha ricevuto la Stella di Bronzo al Merito Sportivo, riconoscimento che viene assegnato dal CONI allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che, per l’attività svolta, abbiano dato lustro allo sport italiano.

Un riconoscimento che l’Abc Castelfiorentino intende condividere con gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti coloro che oggi lavorano e si impegnano con passione per portare avanti i valori e gli obiettivi di cui la società stessa si fa portavoce, ma anche con chi, nel passato, ha dato vita e fatto crescere il sodalizio gialloblu permettendo all’Abc di divenire quella che è oggi. A partire dagli indimenticati Nedo Betti e Mario Gilardetti e passando per tutti coloro che, dal 1966 ad oggi, hanno scritto pagine indimenticabili di una storia bellissima, storia che oggi abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare e continuare a scrivere giorno dopo giorno, con impegno e dedizione.

“A nome mio e dell’intera Abc intendo ringraziare il CONI, ed in particolare il presidente Giovanni Malagò, per questa importante onorificenza che ci riempie di orgoglio – commenta il presidente dell’Abc Castelfiorentino Renzo Tani -. Un riconoscimento che giunge a coronare 56 anni di attività sportiva e sociale sul territorio condotti con passione ed impegno da tutti coloro che, dal 1966 ad oggi, hanno indossato la maglia gialloblu. E proprio a loro vogliamo dedicare questa Stella di Bronzo, che rappresenta un tappa prestigiosa della nostra splendida storia”.

Di seguito riportiamo la lettera che il presidente del CONI Giovanni Malagò ha inviato al presidente dell’Abc Castelfiorentino Renzo Tani: