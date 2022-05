Basket Castelfiorentino, il campionato termina con una sconfitta

Una partita che aveva il solo scopo di onorare maglia e campionato, anche se una vittoria sarebbe stata il modo migliore per congedarsi dalla stagione. Il Basket Castelfiorentino cade 39-49 per mano del Pistoia Basket Junior nell’ultima giornata di campionato e saluta così il pubblico del PalaGilardetti. A decidere la sfida due primi quarti praticamente a senso unico, che hanno poi permesso alle ospiti di amministrare senza grossi patemi nella ripresa.

In avvio in campo sembra esserci solo Pistoia, tanto che il primo quarto si chiude sul 5-11. Va poco meglio nella seconda frazione, quando le gialloblu provano a rientrare ma le ospiti mantengono salda l’inerzia andando all’intervallo sul 16-26. Al rientro dagli spogliatoi la formazione castellana cerca di dare la scossa tornando fino a -3 (35-38 al 30′) ma si tratta dell’ultimo sussulto. Nel quarto tempino Pistoia allunga di nuovo, e stavolta definitivamente.

Si chiude così una stagione condotta tra alti e bassi, segnata nella prima parte dagli infortuni e dal Covid, cui è seguito un girone di ritorno che al contrario ha visto le ragazze di coach Jacopo Giusti grandi proatgoniste fino ad arrivare ad un passo dal sogno di approdare alla seconda fase valida per la promozione. Una stagione segnata anche da moltissime novità, da tanti nuovi arrivi e da un’importante collaborazione con l’Use Rosa che ha gettato le basi per il rilancio del settore femminile castellano.

BASKET CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET JUNIOR 39-49

Parziali: 5-11, 16-26 (11-15), 35-38 (19-12), 39-49 (4-11)

Tabellino: Bellantoni 12, Giuntini 2, Masi 3, Caparrini 6, Calugi 9, Ferradini 2, Lucchesi 5, Baldinotti, Andries, Boldrini, De Felice. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Borchi di Pontedera.

Fonte: Abc - Ufficio stampa