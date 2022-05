Puc, FdI-Cdx: "Insufficiente quanto fatto finora a Empoli"

Nel consiglio comunale del 26 aprile scorso Fratelli d’Italia-Cdx per Empoli aveva presentato un’interrogazione riguardante i Puc, i cosiddetti Progetti Utili alla Comunità, che il comune può attivare per coinvolgere i percettori di reddito di cittadinanza in azioni utili alla collettività cittadina.

I consiglieri Andrea Poggianti, Simona Di Rosa, Gabriele Chiavacci e Federico Pavese chiedevano, in particolare, quanti fossero stati, ad oggi, i Puc attivati sul territorio comunale, quanti fossero i percettori di reddito di cittadinanza che vi avessero partecipato e la percentuale di percettori coinvolti in base al numero totale dei beneficiari di quel provvedimento.

L’assessore Torrini ha risposto, leggendo una nota degli uffici competenti, che "i Puc attivati, tutti pre pandemia e già conclusi, si contano sulle dita di una mano come sono pochissimi i beneficiari di reddito di cittadinanza coinvolti".

Non è stato risposto sulle percentuali di coinvolgimento nei progetti da parte di chi percepisce l’aiuto di stato.

“Crediamo che quanto fatto finora dall’amministrazione comunale in tema di Puc sia insufficiente - spiegano i quattro consiglieri di Fratelli d’Italia - e ci riserviamo di presentare nuovi atti per capire se sono allo studio nuovi Puc sul territorio comunale per coinvolgere persone che possono tranquillamente rendersi utili alla comunità locale, anche alla luce del provvedimento ultimo che concede loro, oltre al reddito di cittadinanza, anche un bonus energia che, ad oggi, così com’è strutturato, escluderebbe altre categorie in difficoltà che non godono nemmeno di reddito di cittadinanza.

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli