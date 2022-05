Facto Montelupo vende il ristorante sul torrente in vista della stagione estiva

Un annuncio come molti altri su Facebook, solo che riguarda un'attività commerciale di prestigio, almeno (per dirla alla Alessandro Borghese) per quanto riguarda la location. Parliamo del Molino Bistrò di Facto all'interno del vecchio Molino degli Elmi, rinnovato nel 2019 proprio come ristorante all'interno di un'offerta dedicata all'arte.

A lanciare l'offerta è la titolare Silvia Greco, che ha creduto nel progetto finché non si è trovata di fronte grossi ostacoli: il Covid, i lockdown per le attività ricettive e il cambio di persone per la gestione. "Vendo attività aperta nel 2019 e ferma dopo il secondo lockdown per problemi personali - spiega nell'annuncio -. 250 mq netti calpestabili per circa 100 posti interni e 20 su una meravigliosa terrazzina sulla Pesa con possibilità di altri 30 posti esterni nella piazzetta antistante. Cucina superattrezzata usata solo 10 mesi. Vorrei vendere ma valuto anche la possibilità di una gestione".

Il progetto Facto comprende molte cose: dal co-working diffuso alle residenze per artisti fino ai tanti spazi adoperati per gallerie d'arte e vernissage. Nel 2019 è stato lanciato anche il ristorante, anch'esso dipinto del caratteristico blu di Facto, che oggi è in vendita. La richiesta per riportarlo a essere operativo è di 60mila euro.

La stessa Greco parla della decisione presa: "Abbiamo l'interesse a riaprire il ristorante quanto prima, sappiamo del potenziale della struttura. Facto è attivo, vivo e vegeto, ho a cuore che anche il ristorante possa ripartire quanto prima. Per quanto riguarda Facto, siamo pieni con le strutture al co-working e a breve annunceremo un nuovo evento". Il ristorante sarà aperto comunque: "Se non trovassi un imprenditore ritornerò io ad aprire".

Elia Billero