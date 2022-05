Donna ferita in una lite, chiusa sala bingo a Lucca

Una donna è rimasta ferita in una lite in una sala bingo a Lucca il 5 maggio. Oggi, sabato 7 maggio, il questore ha deciso di chiudere il locale per cinque giorni.

La donna - ferita in una lite ingaggiata con un'altra donna - è stata portata al pronto soccorso di Lucca e rilasciata con prognosi di dieci giorni.

Il provvedimento di chiusura temporanea persegue l’obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della Pubblica Sicurezza, anche con la finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.