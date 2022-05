Festa di Primavera a Lastra a Signa, omaggio a Caruso e dipinti in gara

Una tradizione che si rinnova e che porta l’arte nel centro di Lastra a Signa. Ma non solo. La Pro Lastra Enrico Caruso organizza dal 13 al 29 maggio il 54° concorso di pittura per l’assegnazione del premio nazionale “Città di Lastra 2022”, premio per i giovani (fino a 21 anni), per la grafica e premi acquisto e di rappresentanza. Con una mostra che avrà luogo presso l’Antico Spedale di Sant’Antonio. Ogni concorrente potrà presentare fino a due opere incorniciate, per motivi di spazio si consigliano opere non superiori 1,00 x 1,00. E una quota di partecipazione da versare all’atto della presentazione dell’opera di 20 euro per una singola opera 30 euro per due opere (gli artisti interessati inoltre possono partecipare alla manifestazione anche con opere fuori concorso, quota di partecipazione 30 euro).

La presentazione delle opere e tutte le operazioni del concorso si terranno nell’Antico Spedale di Sant’Antonio con il seguente orario: venerdì 13 dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 23, sabato 14 dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20 e dalle 21 alle 23, domenica 15 dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 20 mentre martedì 17 alle 11 si riunirà la giuria.

I premi saranno consegnati dal sindaco, alla presenza delle autorità intervenute, durante la cerimonia di proclamazione dei vincitori, che si svolgerà domenica 29 maggio alle 18 sempre nell’Antico Spedale di Sant’Antonio. La mostra delle opere ammesse, invece, verrà aperta al pubblico da domenica 22 maggio alle 10.15. Dopo il 29 maggio il ritiro delle opere proseguirà presso la sede della Pro Lastra in via Diaz 116, fino al 30 giugno previo appuntamento telefonico al numero 340 6873006.

Ma il mese di maggio sarà caratterizzato anche da tutta una serie di altri appuntamenti inerenti alla “Festa di primavera” organizzata sempre dalla Pro Lastra Enrico caruso. Si comincia domenica 22 maggio alle 11 con l’inaugurazione della mostra delle opere partecipanti al Concorso nazionale di pittura con apertura pomeridiana della mostra stessa dalle 17 alle 20. Lunedi 23 maggio alle 21.15 proiezione del documentario sulla vita di Ottone Rosai di Marco Moretti con letture di Marco Mazzoni. Martedì 24 maggio alle 21.15 “Ricordo di Rolando Panerai” con proiezione di audiovisivi. Giovedì 26 maggio alle 21.15 recital ispirato a “Maledetti Toscani” di e con Alessandro Calonaci.

Venerdì 27 maggio alle 21.15 proiezione del film su Dino Campana, regia di Marco Moretti con letture di Marco Mazzoni. Domenica 29 maggio alle 18 premiazione del concorso di pittura “Premio nazionale città di Lastra”, chiusura della mostra (che resterà aperta dal 22 al 29 maggio dalle 21 alle 23) e della “Festa di primavera”. Nel mese di Giugno Mercoledì 8 giugno, con inizio alle 21 assemblea dei soci presso la sede dell’associazione a Lastra a Signa in via Armando Diaz, 116.

Infine il Distretto 2071 del Rotary in occasione del 25° Anniversario della costituzione del Rotary Club Firenze Bisenzio, oggi Rotary Club Lorenzo il Magnifico, giovedì 16 Giugno 2022 dalle ore 19,00 presso la Villa Caruso Bellosguardo a Lastra a Signa, si svolgeranno i festeggiamenti di tale ricorrenza, con un eccezionale evento di musica lirica: “CONCERTO PER CARUSO” Organizzazione dell’evento musicale a cura della Pro Lastra Enrico Caruso. Verranno eseguite e cantate arie importanti tratte da famose opere liriche. Cantanti: Franco Rossi (baritono), Chiara Nesti (soprano), Simonetta Antomi (mezzo soprano), Davide Piaggio (tenore). Al pianoforte: Eugenio Milazzo, La serata sarà presentata da Mario Del Fante Presidente Onorario della Pro Loco.

Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Lastra a Signa, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla Regione Toscana . Per ulteriori informazioni caruso.prolastra@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa