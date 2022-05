Aggredisce e rapina passante, 17enne denunciato. Caccia ai complici

Un 17enne è stato denunciato per una rapina in strada a Firenze. Un passante di venti anni era in via de' Benci in piena notte tra venerdì 6 e sabato 7 maggio. Il giovane è stato aggredito e colpito al volto da un gruppo di persone. Poi i ladri gli hanno preso le catenine d'oro che aveva al collo.

L'aggredito ha chiamato la polizia, che ha rintracciato solo un membro della gang: si tratta di un 17enne di origini tunisine, accusato di rapina in concorso e ricettazione. La sua posizione è al vaglio della procura minorile.

L'accusa di ricettazione c'è perché gli agenti gli hanno trovato 195 euro in contanti e vari preziosi, ritenuti provento di furto. La polizia sta cercando i complici.