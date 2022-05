Giavellotto e 800 metri, Toscana Atletica Empoli show

Inizia con un podio tutto occupato dalle atlete della Toscana Atletica Empoli il mese di Maggio della società di Viale delle Olimpiadi.

Al meeting su pista di Firenze, infatti, negli 800mt, il primo, il secondo e il terzo posto della categoria allieve sono stati appannaggio di tre atlete con i colori empolesi. La vittoria è stata di Cristina Mariani, con il tempo di 2.14.11, , secondo posto per Stefania Dallasta in 2.15.53 e terzo per la più giovane di tutte Veronica Brizzi, al primo anno allieve, in continuo miglioramento, con il tempo di 2.18.60.

Vittoria anche nel lancio del giavellotto allieve per Victoria Marinò che con 34,70 ottiene anche il minimo per i campionati italiani di categoria.

Sui 100, da segnalare, vicinissime al primato personale sia Camilla Sarti, terza in 12.24, che Camilla Rossi, quinta in 12.32.

Prosegue dunque questo avvio favorevole con le gare all’aperto per la società empolese, che fa ben sperare anche in vista delle prossime prove del CdS.