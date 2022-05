Incendio in una palazzina in centro a Livorno

Un incendio è divampato in una palazzina a Livorno. I vigili del fuoco labronici sono intervenuti intorno alle 7.00 di stamattina (sabato 7 maggio) per un rogo scaturito al terzo piano di una abitazione, in una palazzina di 4 piani in via Garibaldi. Non risultano feriti, ma l'appartamento è stato dichiarato inagibile cosi come la terrazza soprastante. La dinamica e le cause dell'incendio sono tuttora in fase di accertamento. Sul posto anche la municipale per dirigere il traffico.