'Libri Salvati', iniziativa in biblioteca a Montespertoli

Libri Salvati è un'iniziativa organizzata da Bibliamus presso la Biblioteca "E. Balducci" a Montespertoli che vuole ricordare quel terribile giorno del 10 maggio 1933 in Germania, quando più di 20.000 volumi furono gettati in unico falò, cinque mesi dopo l'ascesa di Hitler al potere, a Berlino.

Alle ore 17:00, presso il Giardino d'Estate della Biblioteca, ci saranno delle letture, sia per grandi che per piccini, per ricordare il delirio delle codidette Bücherverbrennungen, roghi organizzati dalle autorità della Germania nazista, durante i quali vennero bruciati tutti i libri non corrispondenti all'ideologia nazista.

Il più grande rogo avvenne infatti il 10 maggio 1933 nell'Opernplatz berlinese; in questo giorno si organizzò un grande falò dove vennero gettati i libri considerati dai nazisti "contrari allo spirito tedesco". Furono bruciate le opere di centinaia di autori considerati non conformi all’autentico spirito tedesco, perché di origine ebraica o perché portatori di visioni del mondo distanti da quelle del regime. Insieme alle opere dei fondatori del Comunismo – Karl Marx, Friedrich Engels, Georg Lukács, Rosa Luxemburg, Lenin, Trockij ed altri -, finirono al rogo i libri di Albert Einstein, André Gide, Arthur Schnitzler, e tanti altri.

Da non perdere quindi questo incontro, martedì 10 Maggio, ore 17:00, Biblioteca "E. Balducci", ingresso libero.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa