Nuoto, tennis e padel: l'area sportiva di via Colognole ottiene fondi dal Pnrr

I progetti di rigenerazione urbana finanziati dal Piano di Ripresa e Resilienza sul territorio cambieranno il volto sportivo di Greve in Chianti. Ammonta a un milione e 800mila euro il fondo PNRR richiesto e ottenuto dalla giunta Sottani per realizzare uno dei più rilevanti investimenti, inserito nell'ambito della strategia di intervento “Sport e Benessere”, progettato dall'amministrazione comunale che ha integrato il finanziamento ministeriale con risorse proprie pari a 400mila euro per un valore complessivo dell’intervento che ammonta a due milioni e 200mila euro. L’opera di riqualificazione degli impianti sportivi di Greve in Chianti che dovrà essere realizzato entro giugno 2026 si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta sportiva in un’ottica di sostenibilità ambientale e arricchire il ventaglio delle opportunità legate alle varie discipline tra cui nuoto, tennis, padel, come strumenti di benessere e inclusione sociale.

In particolare al centro della complessa opera di rigenerazione urbana vi è l'impianto sportivo della piscina comunale e l'area adiacente, situati in via di Colognole.

"Aver partecipato al bando con una progettazione coordinata dal nostro personale e aver ottenuto i fondi messi a disposizione da queste specifiche linee di finanziamento vuol dire rafforzare le basi di una cultura sportiva diversificata che ha profonde radici e vocazioni nel nostro territorio - dichiara soddisfatto il sindaco Paolo Sottani - investiamo sulla rigenerazione degli impianti sportivi non soltanto per migliorarne la gestione dal punto di vista energetico ma per creare spazi nuovi ed utilizzarne l'importante potenziale sociale e il collante aggregativo che caratterizza il mondo sportivo".

"La nostra è un'operazione che punta al welfare di comunità, alla coesione e all'attività di socializzazione - precisa il primo cittadino - la possibilità di praticare e coltivare con passione varie discipline sportive offre un importante contributo nella formazione giovanile ed è fondamentale per la crescita e il benessere di ogni cittadina e cittadino a qualunque fascia di età".

L’investimento servirà a realizzare l'intervento di efficientamento energetico della piscina comunale e a creare un nuovo impianto per il tennis con area ricreativa, culturale e sociale annessa, adiacente all'impianto natatorio.

Il Comune di Greve in Chianti ha partecipato ad un altro bando, insieme al Comune di Castellina in Chianti, per la rigenerazione urbana dei comuni con soglia inferiore ai 15mila abitanti di cui Greve in Chianti è capofila. La proposta della giunta Sottani, in attesa di risposte, è orientata al miglioramento degli impianti sportivi di Greve e della struttura pubblica della Limonaia di Panzano in Chianti.

"Abbiamo chiesto un altro finanziamento per realizzare un’articolata riqualificazione dello stadio comunale di Greve in Chianti, lungo la Sr 222 – fa sapere il sindaco - l’intervento che abbiamo progettato prevede la realizzazione di un nuovo campo sportivo omologato per la terza categoria, un nuovo campo da calcio a 9 per il settore giovanile, una tribuna da 90 posti a sedere, una passerella pedonale sulla Greve".

L’intervento, se sarà finanziato, porterà alla creazione di una pista di atletica/ciclismo e di un impianto fotovoltaico sulla copertura della tribuna. È prevista inoltre la realizzazione di una sala polifunzionale, la sistemazione e l'ampliamento del parcheggio con nuovi posti auto.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino