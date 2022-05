Orchestra Bazzini Consort in concerto a Empoli

Martedì 10 maggio 2022, alle 21, il Palazzo delle Esposizioni di Empoli ospiterà il concerto dell’Orchestra Bazzini Consort con il giovane direttore Aram Khacheh e il pianista Andrea Lucchesini, tra gli appuntamenti della stagione concertistica del Centro Busoni.

Un'occasione per far appassionare studenti di ogni ordine e grado alla storia della musica. A tal proposito, il concerto sarà gratuito per gli studenti, mentre per gli accompagnatori dei minori di 18 anni il biglietto avrà un costo di 3 euro.

In programma il Terzo Concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven, e il Secondo di Chopin. Tra questi due capolavori l’intermezzo n.3 da Rosamunde di Schubert.

L’Orchestra Bazzini Consort è un ensemble musicale di assetto variabile, la cui formazione di punta è l'orchestra da camera. Ha debuttato in formazione sinfonica nel 2018, per il bicentenario della nascita di Antonio Bazzini, compositore Bresciano. Fondata da giovani musicisti, convinti che la musica possa e debba risuonare ovunque lo richieda, da quell'anno ha eseguito numerosissimi concerti sinfonici e conformazioni cameristiche, sviluppando produzioni proprie, collaborando con grandi artisti della scena nazionale e internazionale.

Aram Khacheh, nato nel 1997 in Toscana, alunno del Liceo Virgilio di Empoli, inizia a studiare violoncello e composizione al Conservatorio di Firenze. Intraprende con Luciano Garosi gli studi di direzione d’orchestra che prosegue a Londra. Nel 2013 fonda l’Orchestra del Liceo Virgilio, che dirigerà fino al 2016. Nel 2017, ha diretto l’Orchestra da camera «Luca Marenzio» di Brescia. Nel 2018 è stato direttore principale della tournée italiana della Sichuan Philharmonic Orchestra e ha diretto l’Orchestra delle Alpi e la Milano Chamber Orchestra. Tra i fondatori del Bazzini Consort, di cui è attualmente direttore artistico, ha diretto con questo numerosi concerti sinfonici e da camera, con grandi consensi di critica e pubblico, realizzando anche due produzioni discografiche.

Andrea Lucchesini si forma sotto la guida di Maria Tipo e si impone giovanissimo all'attenzione internazionale, con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” di Milano. Da allora suona in tutto il mondo con le orchestre più prestigiose e collaborando con i più importanti direttori d’orchestra. La sua attività lo vede proporre programmi che spaziano dal repertorio classico a quello contemporaneo. Appassionato camerista, collabora regolarmente con artisti di grande caratura. Negli ultimi anni si è dedicato al repertorio schubertiano, come vedremo in questo concerto. Il Maestro si dedica anche all’insegnamento presso la Scuola di Musica di Fiesole e tiene inoltre masterclass in importanti istituzioni musicali italiane ed europee.

«Siamo molto orgogliosi di poter concludere questa stagione inverno-primavera, accogliendo sia un grande pianista di fama internazionale e caro amico del Centro Busoni come Andrea Lucchesini e una giovane promessa che ha un legame forte con la nostra città, in quanto un allievo del Liceo Classico Virgilio di Empoli come Aram Khacheh. Il programma presenta due capisaldi della letteratura per pianoforte e orchestra finalizzati a mettere in risalto gli equilibri perfetti di queste composizioni. Sarà un concerto molto emozionante e siamo convinti che Andrea Lucchesini confermerà le sue capacità indiscusse e Aram Khacheh potrà essere ascoltato e omaggiato nella sua città», ha affermato Lorenzo Ancillotti, direttore artistico Centro Busoni.

La stagione concertistica è realizzata grazie ai contributi del Comune di Empoli, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze e al sostegno degli sponsor Agenzia Ramacciotti di Empoli delle Assicurazioni Generali, Unicoop Firenze, Libreria Rinascita, Elmas, Argonauta Viaggi.

