Restauro della Chiesa di San Leone, concluso il secondo lotto

Grande successo questa mattina per la conferenza stampa di presentazione della chiusura del secondo lotto dei lavori di restauro della Chiesa di San Leone, fra le più belle e suggestive di Pistoia. Grazie a questa seconda fase di interventi, la Chiesa di San Leone prosegue rapidamente verso il suo completo recupero ponendosi come uno dei principali luoghi della cultura, protagonista nella città di Pistoia e non solo.

Conad Nord Ovest, in qualità di Sponsor, ha contribuito attivamente al progetto di recupero con un investimento complessivo di circa 360.000 euro che ha permesso di restituire alla fruizione dei cittadini un monumento importante del patrimonio artistico pistoiese. Pari importo è stato donato anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, anch’essa Sponsor del progetto promosso dalla Diocesi di Pistoia, insieme alla Chiesa Cattedrale di San Zeno e alla Soprintendenza Archeologica per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

Un’iniziativa importante per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città che ha incontrato da subito il sostegno di Conad Nord Ovest, da sempre vicina alle comunità di riferimento con il sostegno ad iniziative che favoriscono la crescita e la valorizzazione del territorio. Sostenere la cultura e rendere le città luoghi accessibili a misura della vita delle persone è in linea con la mission di Conad Nord Ovest, che si impegna a sostenere il benessere e la qualità della vita delle persone.

“Tutti insieme abbiamo contribuito a restituire la Chiesa di San Leone alla città di Pistoia, ai suoi cittadini e ai tanti turisti: un gioiello del patrimonio artistico e culturale della Diocesi pistoiese, rimasto chiuso al pubblico per troppo tempo e sconosciuto a molti degli stessi pistoiesi – dichiara Adamo Ascari, Direttore Generale Conad Nord Ovest - E’ stato un grande lavoro di squadra, di partecipazione collettiva e di condivisione di questo importante progetto, convinti e certi che il sostegno alla comunità e al territorio, alla cultura e alle tradizioni, rappresentino una responsabilità intrinseca del nostro percorso di sostenibilità, che portiamo avanti quotidianamente insieme ai nostri soci. Un lungo percorso – continua Ascari – che ci ha visto in questi anni a fianco alla Diocesi e alla Fondazione Cassa di Risparmio con l’obiettivo comune di valorizzare un’eccellenza del nostro territorio e di confermare il costante e attento contributo alla crescita della nostra città e delle comunità in cui operiamo. San Leone ha già ospitato importanti eventi e mostre come “La Visitazione” di Luca della Robbia e la mostra fotografica dell’Altare Argenteo e l’impegno per il futuro è quello di continuare a valorizzare questi scrigni di bellezza indiscussi. Oggi – conclude - ufficializziamo la chiusura dei lavori di restauro conservativo della Chiesa e ne siamo orgogliosi. Vediamo finalmente concretizzarsi in maniera tangibile e visibile uno dei nostri più importati valori: essere impresa nella comunità, sostenerne la crescita e accompagnarla verso un futuro migliore. Per noi di Conad accompagnare è un valore, reale e tangibile, racchiuso nello spirito di "Persone oltre le cose”. Siamo felici di aver dato il nostro contributo e di accompagnare i cittadini e le future generazioni in questo percorso di bellezza conservativo, che valorizzerà ancora di più la storia della nostra meravigliosa Città. Sosteniamo il futuro!».

Un legame forte quello che lega Conad Nord Ovest con la città di Pistoia, sede storica della Cooperativa, testimoniato dalle numerose iniziative di valorizzazione e sostegno portate avanti negli anni a fianco di istituzioni, enti ed associazioni, sia in ambito socio-solidale che in ambito culturale. L’attenzione al patrimonio artistico e culturale della città si è concretizzata con l’appoggio a numerose attività di valorizzazione, recupero e restituzione alla città di luoghi di interesse: dall’importante progetto di restauro della Chiesa di San Leone, fra le più belle e suggestive di Pistoia che ha permesso di ospitare, nell’anno di Pistoia Capitale della Cultura, la mostra temporanea del prezioso gruppo scultoreo in terracotta invetriata della “Visitazione” di Luca della Robbia, al Fregio Robbiano dell’Ospedale del Ceppo. Ricordiamo inoltre quest’anno la partnership con Pistoia Musei per la mostra “Medioevo a Pistoia. Crocevia di artisti fra Romanico e Gotico” e il sostegno, in occasione dell’anno Iacobeo, alla mostra fotografica “sull’Altare Argenteo di San Iacopo”, in cui risiedono le reliquie del Santo e simbolo del culto Iacopeo e del gemellaggio tra Pistoia e Santiago de Compostela ed il prezioso contributo volto all’illuminazione della Cupola della Chiesa della Madonna e del recupero urbano di Vicolo Sant’Atto, restituito alla città come piacevole luogo di incontro.

Fonte: Conad Nord Ovest