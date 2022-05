Spacca tutto in chiesa, bloccato ex calciatore

Due minuti di caos nella Chiesa di Sant'Andrea a Livorno con un uomo che ha lanciato una statua della Madonna, rotto un leggio, mandato a terra offerte e cibo oltre a danneggiare una bibbia. Il danneggiatore sacrilego, di cui riporta il Tirreno nella giornata di oggi, sarebbe un ex calciatore che è stato trasferito poi in ospedale per il ricovero. Il fatto è di giovedì scorso. L'uomo era a petto nudo e sanguinante. All'arrivo della polizia e dei sanitari l'uomo è stato bloccato per il trasferimento nel reparto di Psichiatria.