Giovane sparisce da casa e torna dopo due giorni

Due giorni da incubo risolti in pochi minuti. Una 14enne è sparita per due giorni da una cittadina della provincia di Firenze. Si sono attivate le ricerche dei carabinieri e dopo quarantotto ore la giovane è tornata a casa.

La 14enne sta bene e nella serata del 6 maggio ha fatto rientro da sola nell'abitazione dove vive con i genitori. I carabinieri l'hanno ascoltata col padre e vogliono ricostruire le ultime quarantotto ore.

Nella mattina di giovedì 5 maggio la ragazza era uscita da casa per andare al liceo di Firenze che frequenta. Non è arrivata in classe e non è nemmeno tornata a casa. I genitori hanno segnalato il suo allontanamento ai carabinieri. Pare che la giovane si sia allontanata volontariamente.