Butta a terra due scooter e spintona i carabinieri, arrestato

Ha buttato a terra due scooter, poi ha opposto resistenza ai carabinieri. Un 25enne di origini britanniche è stato arrestato a Firenze nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio. Il giovane era in palese stato di ubriachezza quando, in via Palazzuolo, ha spintonato uno scooter fuori da una discoteca. Il mezzo è caduto a terra, trascinando al suolo un altro motorino parcheggiato lì vicino. Il 25enne è poi fuggito ma è stato bloccato dai carabinieri, ai quali ha dato spintoni. Arrestato, il giovane è stato condotto in camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo domani mattina. I proprietari degli scooter danneggiati, informati dell’accaduto, si sono riservati di sporgere denuncia per i fatti occorsi.