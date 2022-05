Cinque feriti in un incidente stradale alle porte di Lucca

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale in via delle Ville a San Pietro a Vico, vicino a Lucca. Oggi, domenica 8 maggio, verso le 18 si è verificato uno scontro frontale fra due auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare gli occupanti, rimasti intrappolati all'interno. Poi sono stati presi in carico dai sanitari inviati dal 118. Sul posto cinque ambulanze che hanno portato tutti al San Luca. Presente anche la polizia municipale per i rilievi su dinamica e cause del sinistro.