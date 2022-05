Croce Rossa, inaugurato nuovo mezzo a Uliveto Terme

Inaugurato questa mattina, in Piazza XXV Aprile a Uliveto Terme, alla presenza del Sindaco Matteo Ferrucci, del Vicesindaco Andrea Taccola e della Giunta, il nuovo mezzo di protezione civile attrezzato della Croce Rossa Italiana - Comitato di Uliveto Terme, proprio alla vigilia dell’8 maggio, Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita il giorno della nascita del suo fondatore, Henry Dunant.

Una bella festa di solidarietà che è stata anche l’occasione, per il Presidente del Comitato CRI, Filippo Pellegrini, di fare il punto sui numerosi servizi che l’associazione compie per la comunità, quotidianamente e nelle emergenze, stando vicino ogni giorno a chi è più fragile. ”Un ringraziamento a tutti i volontari perché senza di loro tutto questo non esisterebbe _ ha detto Pellegrini _ e un grazie particolare alla vicepresidente, Marzia Orsucci, sempre presente per chi ha bisogno, e a tutto il Direttivo. Un grazie speciale alla Regione Toscana perché, in seguito a un bando dedicato che abbiamo vinto, ha contribuito per il 75% all’acquisto, altrimenti non avremmo potuto dotarci di questo mezzo e metterlo a disposizione della comunità.”

“Con questo mezzo 4x4 - ha spiegato il Vicario della Protezione Civile, il cui responsabile è Pellegrini, Leonardo Bartolini - completamente attrezzato per ogni evento ed emergenza, adesso siamo autonomi in ogni ambito sia per il monitoraggio e la prevenzione sia nel caso di interventi a tutela della cittadinanza e del nostro territorio.”

"Sono molto contento, lo dico a nome dell’Amministrazione - è intervenuto il Sindaco Matteo Ferrucci - che risorse pubbliche, della Regione in questo caso, siano impiegate per acquistare mezzi importanti come questo. Anch’io, anche noi Amministratori, ringraziamo i volontari e apprezziamo moltissimo la sinergia che ogni volta si viene a creare fra le associazioni, a Uliveto Terme come in tutto il territorio".