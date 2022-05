"Discarica a cielo aperto": la segnalazione tra Pozzale e Monterappoli

Una discarica a cielo aperto tra Pozzale e Monterappoli. Si vedono una macchinina per bambini, un aspirapolvere, una stampante e dei sacchi neri. Accade alla periferia di Empoli, lungo via Maremmana.

Come si nota dalla foto in alto c'è anche chi ha deciso di protestare con un cartello in cui si trovano parole colorite ma in cui il messaggio è chiaro: "Questi rifiuti portali da Alia al Terrafino".

La segnalazione arriva da un lettore di gonews.it: "Speriamo che chi di dovere possa intervenire per ripulire l'area, è un gran gesto di inciviltà, non si possono lasciare i rifiuti nel verde".