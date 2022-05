Giovane toscano accoltellato senza motivo in centro a Milano

Un 27enne toscano è stato accoltellato senza motivo in centro a Milano. Adesso si trova in gravi condizioni in ospedale al Policlinico, anche se non sembra in pericolo di vita stando a quanto arriva dalla Lombardia.

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio il giovane stava camminando in corso Buenos Aires. Poco prima dell'una il 27enne è stato avvicinato da due persone che, senza apparente motivo, lo hanno colpito con un violento pugno. Subito dopo sono arrivate le coltellate, una al fianco sinistro e una all'addome.

Stando a una prima ricostruzione i due aggressori sarebbero coetanei del ferito e italiani. Alcuni passanti hanno dato l'allarme e sono intervenuti sia i soccorsi sia la polizia.

I due aggressori sono poi fuggiti mentre lui è stato trasportato in ospedale dove rimarrà almeno una decina di giorni. Gli agenti intanto indagano per far luce sulla vicenda.