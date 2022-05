San Donato in Poggio, dal Pnrr 2,4 milioni per la nuova scuola

La scuola del futuro è realtà. Barberino Tavarnelle vince un bando del Pnrr sulle scuole innovative per la costruzione della nuova scuola primaria di San Donato in Poggio, una delle opere più significative nel piano degli interventi stilato dall’amministrazione comunale. L’investimento, pari a due milioni e 400mila, euro è la somma che è stata ottenuta dalla giunta Baroncelli nell’ambito di una specifica misura sull’edilizia scolastica messa a disposizione dal Governo per la costruzione di scuole innovative. “L’edificio andrà a sostituire l’attuale scuola in via Senese – fa sapere il sindaco David Baroncelli - con una realizzazione prevista nell’area adiacente al supermercato Coop e alla farmacia comunale”. Due milioni e mezzo il costo stimato dell’opera pubblica che mira alla costruzione di una scuola innovativa, sicura e sostenibile, caratterizzata da spazi educativi e sociali aperti alla comunità e al territorio. “Non posso che esprimere una grande soddisfazione – aggiunge il sindaco David Baroncelli – per l’inserimento nella graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento dal Ministero, siamo riusciti nell’impegno politico-istituzionale a far valere la bontà della nostra proposta”. “L’assegnazione di queste cospicue risorse - aggiunge - ci permetterà di dare una risposta attesa da tempo e richiesta dalle famiglie della frazione e delle aree limitrofe”.

Altra proposta con la quale l’amministrazione comunale partecipa ai bandi del Ministero dell’Istruzione è l’ampliamento e l’adeguamento della scuola dell’Infanzia di Vico d’Elsa, intervento che richiede una spesa pari a 360mila euro. “L’intento è quello di migliorare la sicurezza e il confort della struttura scolastica, situata nella frazione più a sud del territorio comunale - precisa l’assessora Baretta – dopo aver effettuato una ricognizione complessiva delle maggiori necessità espresse dal territorio abbiamo scelto di concorrere al PNRR con un progetto di ampliamento e adeguamento antisismico della scuola di Vico che risponda ai bisogni crescenti delle famiglie e potenzi l’offerta dei servizi educativi”. Il Comune aveva già operato alcuni interventi di riorganizzazione degli spazi interni dell’edificio di via della Villa per adeguarli alle nuove misure antiCovid. La predisposizione delle schede delle opere pubbliche per il PNRR è gestita dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani e curata dall’Area Tecnica pubblici del Comune. Una terza proposta candidata al PNRR dal Comune è la realizzazione della nuova palestra Luigi Biagi, all’interno del complesso scolastico di via Allende a Tavarnelle. Un progetto di alto profilo, il cui importo si attesta sui tre milioni e mezzo di euro, che prevede la ricostruzione integrale dello spazio attuale funzionale alle attività motorie degli studenti. Per queste ultime due proposte l'amministrazione comunale è in attesa di risposte in merito alla partecipazione dei relativi bandi.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa