Passato Leggenda, gli eventi alla biblioteca di Empoli

Mentre Empoli si appresta a salutare l'edizione 2022 del Leggenda Festival (www.leggendafestival.it), festival della lettura e dell'ascolto per bambini, ragazzi, famiglie e adulti, oggi, domenica 8 maggio 2022, al gran finale, la biblioteca comunale Fucini è pronta a una nuova settimana di iniziative pensate dalla Sezione Ragazzi.

Si inizia lunedì 9 maggio 2022 alle 15.30 con un nuovo appuntamento con “Sferruzza, Sferruzza” nei locali della biblioteca di via dei Neri:il gruppo delle Sferruzzanti ritorna tanti consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”. Martedì 10 maggio alle 17, nella magica Torre, torna “L’Ora del Racconto” dedicato ai musei e alle visite nei luoghi della cultura e della conoscenza, in vista della Giornata internazionale dei musei del 18 maggio. Il pomeriggio di sabato 14 maggio, alle 17, sarà dedicato a “L’Ora del Fare” con un laboratorio dedicato alla luce!

A maggio scatterà inoltre l’iniziativa il Maggio dei libri e anche la biblioteca empolese proporrà varie iniziative per l’occasione. Intanto la vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” è dedicata ancora a Leggenda 2022, Festival della lettura e dell’ascolto, con tante proposte dedicate agli autori che quest’anno, dal 5 all’8 maggio, hanno dato vita alla kermesse. Nella Sezione Ragazzi resta allestita la vetrina degli “Imperdibili”, film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro e inoltre potrete trovare tante letture a tema primaverile da non farsi sfuggire!

Ecco il programma delle iniziative per la settimana dal 9 al 15 maggio 2022:

Lunedì 09 Maggio, alle 15.30,

SFERRUZZA, SFERRUZZA in biblioteca!

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza invita tutti ad un nuovo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Le Sferruzzanti vi aspettano! Per partecipare all’incontro basta scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.

Martedì 10 Maggio, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO. Storie da museo!

In vista della Giornata internazionale dei musei in arrivo il 18 maggio, Antonella nella Torre del Racconto ha preparato un baule di storie dedicate al museo e alle visite nei luoghi che ci piacciono di più, alla ricerca di nuove idee e nuove conoscenze. Un vero e proprio bibliotour virtuale a base di “storie da museo”. Per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Sabato 14 maggio, alle 17,

L’ORA DEL FARE. Una biblioteca di luci!

Altro interessante appuntamento in arrivo con i laboratori del fare dedicato questo sabato alla luce per festeggiare la settimana in arrivo con la Giornata dedicata appunto alle fonti luminose. Che sorprese avrà preparato Giulia per noi? Che cosa sarà illuminato e in che modo? Non resta che prenotarsi e partecipare per scoprirlo.

Per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni.

Tutte le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid vigenti. Per la partecipazione agli eventi che si svolgono al chiuso resta l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 dai sei anni. Con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 l'accesso alle biblioteche della Rete documentaria REA.net è libero, senza obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie pur rimanendo fortemente raccomandati.

Non devono indossare le mascherine: i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Per la partecipazione agli eventi che si svolgono al chiuso resta l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al 15 giugno 2022.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa