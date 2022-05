Poggibonsi approva il Rendiconto di Gestione 2021

Approvato il Rendiconto di Gestione 2021. Si è chiusa con il voto positivo del consiglio comunale la discussione sul consuntivo di Bilancio avvenuta nella seduta consiliare del 26 aprile scorso. “Un documento – ha spiegato l’assessore al bilancio - che ci restituisce la fotografia di un anno complesso sotto il profilo sociale, economico e anche organizzativo viste le tante incertezze da gestire per l’evoluzione della pandemia, le conseguenti necessità e le risorse disponibili. Un contesto che inevitabilmente incide sulla capacità di programmazione ma che siamo riusciti a gestire portando avanti la nostra azione di governo e garantendo gli equilibri”.

“Un anno complesso in cui va sottolineato che l'export e l'economia hanno ripreso a viaggiare – dice l’assessore – Fra gli aspetti da evidenziare nel Bilancio c’è un incremento degli oneri di urbanizzazione frutto di un trend positivo nell’edilizia a cui abbiamo assistito soprattutto nella seconda parte dell’anno”. Altri aspetti da sottolineare e che hanno avuto un impatto significativo nel Bilancio sono la capacità organizzativa degli uffici sul fronte della riscossione che ha consentito di recuperare risorse e rendere disponibile parte del fondo di dubbia esigibilità, e una oculata gestione delle spese.

Il Rendiconto 2021 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 2,5 milioni di euro. Il Comune ha mantenuto inalterato in quantità e qualità tutto il complesso dei servizi alla persona, su cui si è reso necessario un maggiore investimento di risorse legate alle necessarie rimodulazioni previste per l’emergenza sanitaria. Sotto un profilo economico gli investimenti in conto capitale iscritti nel Bilancio 2021 sono circa sei milioni. “Una cifra squisitamente economica visto che vi sono opere in corso ma finanziate in anni precedenti e opere iscritte nel Bilancio 2021 che si realizzeranno in questo e nei prossimi anni – spiega l’assessore – Una cifra che comunque è rappresentativa di una progettualità che continuiamo a sviluppare, anno dopo anno, e che è capace di attrarre risorse, produrre investimenti e restituire alla città opere di edilizia scolastica, di efficientamento, di riqualificazione”.

“Un’azione di lungo respiro che ci vede soddisfatti per l’esito economico della nostra gestione, in un anno comunque gravato dalle conseguenze della pandemia – dice l’assessore – Abbiamo un avanzo da destinare e su questo si aprirà una riflessione legata alle necessità e alle opportunità. L’obiettivo è procedere con determinazione con servizi di qualità e investimenti per portare avanti e sviluppare il nostro progetto di città”. Il Rendiconto è stato approvato con l’astensione di Poggibonsi Nuova e con i voti positivi del Partito Democratico, di Vivacittà, di Poggibonsi Può e di Avanti Poggibonsi.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa