Palio di Fucecchio 2022, parte la prevendita: dove comprare i biglietti

Si avvicina il 22 maggio, si avvicina il Palio di Fucecchio. La città è in fermento e sono uscite novità riguardo i biglietti. Sono infatti disponibili le prevendite per il Palio del 22 maggio, il costo del biglietto in prevendita è di 18 euro. Chi comprerà i tagliandi in Buca potrà acquistarli a 20 euro.

Dove si possono acquistare i biglietti in prevendita? I punti vendita autorizzati sono quattro. Si tratta del The Bar alla Coop di via Fucecchiello, dell'Isibar di via Gramsci, dei Tabacchi Borghi in piazza Montanelli e del Bar Airone su viale Colombo.

Il biglietto è gratuito invece per disabili con accompagnatore e per i bambini e le bambine nati dopo il 2010. Potranno ritirare i biglietti omaggio alla biglietteria della Buca del Palio.