Staffoli, nuovo appuntamento con la Sagra del Gallettino

In attesa dell'estate e della Sagra della Pappardella alla Lepre, a Staffoli torna l'appuntamento con la Sagra del Gallettino. Dopo il successo delle prime edizioni e lo stop per la pandemia, la frazione di Santa Croce sull'Arno ospiterà di nuovo la festa al Centro Avis di via Ugo Foscolo nei giorni di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco Staffoli in collaborazione con l'Avis Comunale Staffoli e si terrà sotto lo storico tendone delle feste grazie al lavoro degli infaticabili volontari staffolesi. L'entrata alla sagra è libera ma i posti sono limitati e bisogna prenotare al 3668970391. Sarà presente anche un servizio bar.