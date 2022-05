Straordinario San Donato Tavarnelle: è promosso in Serie C!

Il San Donato Tavarnelle scrive la storia: vince uno a zero in trasferta col Flaminia e si prende la promozione tra i professionisti. La squadra allenata da Paolo Indiani sale in Serie C con una giornata di anticipo: i punti di vantaggio sul Poggibonsi sono cinque e quindi il San Donato Tavarnelle va in C.

A decidere la sfida di oggi è stato Antonino Pino con un gol al 52' in una partita molto tirata. Decisivo però negli ultimi match il successo in rimonta a Poggibonsi nello scontro diretto, finito due a uno per i gialloblu.

Barberino Tavarnelle mette dunque la bandierina nel calcio professionistico, una prima volta difficile da dimenticare.