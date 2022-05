Premio per il giovane trombettista empolese Davide Nigi

Un giovane musicista empolese fa parlare di sé in Italia e in Europa. Dopo il premio del 2020 in Polonia, il giovane trombettista di Empoli Davide Nigi vince un altro premio. Stavolta il riconoscimento è arrivato al concorso “Paolo Zuccotti” Città di Firenze, riservato agli allievi dei Licei Musicali: primo classificato nella sua categoria.

Davide Nigi, infatti, frequenta con profitto il secondo anno al Liceo Musicale “Dante” di Firenze e porta avanti lo studio della tromba sotto la guida del M. Giovanni Montalto.

In bocca al lupo per il futuro del giovane Davide Nigi, per cui l'appetito vien suonando...