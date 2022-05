Ubriaco, dà fastidio ai passanti: denunciato a Siena

Ubriachezza molesta in centro a Siena, un 38enne di origini ceche è stato denunciato. La polizia è intervenuta in via Pantaneto nella serata di sabato 7 maggio dopo la segnalazione di un uomo che molestava coi suoi comportamenti tutti i passanti.

Il 38enne è stato trovato in forte stato di ebbrezza, tanto che non riusciva a stare in piedi. Aveva difficoltà a parlare e emanava, stando alla polizia, un forte odore di vino. Dopo averlo accompagnato in Questura, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo hanno, quindi, sanzionato per il suo palese stato di ubriachezza molesta.