Use Computer Gross vince, ma farà i playout

Non basta vincere l'ultima partita per 52-56 sul campo della Sangiorgese. Per centrare la salvezza l'Use Computer Gross dovrà passare anche quest'anno dai playout e, come l'anno scorso, l'avversario sarà Cecina. Per sperare di salvarsi, oltre ovviamente alla vittoria, dovevano arrivare certi risultati dagli altri campi coinvolti nella volata salvezza, ma il successo mai in discussione di Oleggio su una Firenze già salva ha di fatto reso utile la partita dei biancorossi solo per decidere il nome dell'avversario. Alla fine esce Cecina col vantaggio del fattore campo per i biancorossi che avranno in casa le prime due gare. Al di là dell'amarezza per l'epilogo e per entrare nei playout con 26 punti, di buono c'è sicuramente la prestazione dei ragazzi di coach Corbinelli sul campo della Sangiorgese, una partita magari non spettacolare ma di grande solidità cosa che, ovviamente, fa ben sperare per la serie finale.

L'ex Angelucci battezza la gara e Guerra replica con un'elegante penetrazione. La squadra di casa piazza un parziale di 9-0 (11-2) che ancora Guerra ferma con un tiro dall'angolo che, oltre a bloccare il buon avvio dei lombardi, ridà morale ai biancorossi che ritrovano un buon equilibrio e si riavvicinano fino all'11-10. Alla prima sirena siamo 14-15 col sorpasso di Antonini dalla lunetta. Si riparte con Sesoldi e, poco dopo, un assist da manuale di Berti consente ad Airaghi di appoggiare da sotto il 18-21. Si segna poco e la partita non decolla tanto che le squadre, a tre minuti dalla sirena, sono sul 25-25 che, a metà, diventa 28-27. Pianegonda trova il suo primo tiro pesante prima di un allungo Sangiorgese con Bargnesi (37-30) a cui ribattono De Leone e Airaghi per il 37-40 a suggello di un parziale di 0-10. La Computer Gross gioca bene anche se non riesce a mettere le mani sulla partita tanto anche al 30' siamo ancora a braccetto: 42-44. La frazione finale si apre con una tripla di Bargnesi e con un numero di Antonini. L'Use stringe ancora di più le maglie difensive e su questo prova a scappare prima sul 45-48 e subito dopo, con un gioco da tre di Berti, sul 45-51 al 5'. Toso strappa un gran rimbalzo per il 47-51, momento nel quale la gara vive i minuti decisivi. La Computer Gross gestisce bene e la tripla di Guerra, oltre che il 49-56, vale come un colpo da probabile ko. Voltolini, però, non molla col 52-56 all'8'. Guerra è bravo a difendere su Grilli dopo un paio di errori in attacco ed a quel punto c'è solo da gestire fino al 52-56 finale.

52-56

LTC GROUP SANGIORGESE BASKET

Codato ne, Angelucci 7, Grilli 7, Cassinerio, Bianchi, Voltolini 9, Toso 6, Melchiorri, Dusci 2, alessandrini 5, Fragonara 2, Brgnesi 14. All. Roncari (ass. Arosio/Picarelli)

USE COMPUTER GROSS

Berti 3, Sesoldi 4, Guerra 12,Torrigiani, Airaghi 12, Landi ne, Antonini 7, Pianegonda 5, De Leone 9, Restelli 4. All. Corbinelli (ass. Puschi/Cappa)

Parziali: 14-15, 28-27 (14-12), 42-44 (14-17), 52-56 (10-12)

Arbitri: Marzo di Lecce e Caldarola di Ruvo di Puglia

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa