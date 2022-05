È ufficiale: superato lo stop forzato dovuto alla pandemia, IMM_CarraraFiere mette a calendario da venerdì 14 a domenica 16 ottobre la ventesima edizione di 4x4 Fest 2022, il Salone Nazionale dell’Auto a Trazione Integrale, evento di riferimento a livello europeo dedicato agli appassionati dell’off-road.

4x4Fest è la più grande kermesse italiana del settore che accoglie sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende dell'universo 4x4 conciliando gli spazi espositivi coperti di circa 30.000 metri quadrati con le aree esterne dedicate alle attività dinamiche e di intrattenimento in cui verranno effettuati test drive, esibizioni di mezzi spettacolari, moto elettriche, quad, trial e spettacoli ad alta tensione.

La manifestazione riporta a Carrara Fiere le case automobilistiche e produttori di accessori, con molte riconferme da parte dei brand più importanti, operatori del settore integrale, tour operator e team corse, senza dimenticare la possibilità di utilizzare il tratto di spiaggia connesso alla manifestazione che verrà ulteriormente ampliato e arricchito e le Cave di Marmo di Carrara scenario affascinante in cui i veicoli potranno effettuare escursioni.

La fiera di Carrara è inoltre in una posizione strategica lungo la costa tirrenica, per poter raggiungere mete turistiche attrattive per i più svariati interessi; Portovenere, Sarzana, Carrara, Pietrasanta, Viareggio, Forte dei Marmi situate nel raggio di soli 20km, rappresentano il meglio per shopping, arte, storia, cultura, bellezze naturali. Il tutto “condito” da ottime proposte eno-gastronomiche e specialità tipiche. Molte e per tutti i gusti le opportunità di soggiorno sul territorio, dai campeggi super attrezzati di Marina di Massa agli hotel a 5 stelle della Versilia, passando per pensioni, residenze private e Bed & Breakfast.

Il ricco calendario di spettacoli, gare, raduni e test drive che contraddistingue la manifestazione fin dai suoi esordi rappresenta una vera e propria “festa del fuoristradista” sia per le aziende che per i 30.000 visitatori presenti usualmente all’evento.

Non mancheranno, nel corso della tre giorni carrarese, momenti di convivialità, inclusa una serata di festa a base di falò, grigliate ed allegria aperta ad espositori e visitatori.

Gli organizzatori stanno lavorando ad un progetto di forte investimento sul piano mediatico e social dedicato agli espositori e finalizzato ad un notevole aumento di pubblico.

14-16 OTTOBRE 2022: SAVE THE DATE!

Info utili: 4X4Fest sarà aperta da venerdì 14 a domenica 16 ottobre dalle 10.00 alle 19.00 – sabato ore 20.00

info www.4x4fest.com www.facebook.com/4x4fest https://www.instagram.com/4x4fest_official/

Fonte: Ufficio stampa