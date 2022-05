Al Castello dell'Acciaiolo la 'Wine Weekend'

Sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 dalle 10 alle 20 nel parco del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin 63 Scandicci), L’angolo del vino presenta Wine Weekend, “una fiera dedicata al vino nel polmone verde di Scandicci”, spiegano gli organizzatori, con quaranta aziende vitivinicole specializzate provenienti dalla Toscana e dalle altre regioni italiane, oltre cento etichette e degustazioni per i partecipanti. Wine Weekend ha il patrocinio del Comune di Scandicci ed è inserito nel programma di eventi cittadini a seguito della partecipazione degli organizzatori al bando pubblicato nei mesi scorsi dall’Amministrazione Comunale. Per info su biglietti pagina fb Wine Weekend o 3383277053.