Al Certamen Classicum Florentinum gli onori per due studenti del Virgilio di Empoli

Mattina del 7 maggio 2022: nel suggestivo scenario fiorentino della biblioteca delle Oblate giovanissimi traduttori dalle lingue classiche hanno ricevuto il meritato riconoscimento delle proprie capacità. È l’atteso traguardo della XLVI edizione del Certamen Classicum Florentinum, organizzata quest’anno dal Liceo Classico Virgilio di Empoli. Due le categorie in concorso: traduzione di un testo dalla lingua greca a quella latina per la categoria A; traduzione in lingua italiana di due testi classici di contenuto affine, uno in Greco e l’altro in Latino per la categoria B. Il tutto corredato da un ampio commento. Un’esperienza impegnativa e coinvolgente per i giovani, alcuni dei quali giunti da altre città d’Italia, tutti accomunati dalla meraviglia intellettuale che ogni volta si prova nel tradurre e comprendere un testo classico.

Nel corso della premiazione il Professor Enrico Magnelli ha regalato una lectio magistralis sul tema della decadenza del genere umano nella cultura greca e latina, decadenza che, se ha coinvolto l’aspetto biologico dell’uomo, non ha riguardato - il filosofo Seneca docet - quello intellettuale e quello etico, al contrario, caratterizzati da un progresso costante. Nulla di più adatto a giovani studenti che curano costantemente e con orgoglio la crescita intellettiva.

Nella categoria B sono risultati vincitori Andrea Calcagna del Liceo Forteguerri di Pistoia (primo premio), Guido Bicchierai del Liceo Galileo di Firenze (secondo premio), Leonardo Trono del Liceo Machiavelli di Firenze (terzo premio).

Due i vincitori della categoria A e entrambi studenti del Liceo Virgilio di Empoli: Francesco Goti (classe IV B) e Nicola Fucecchi (classe V A). I due studenti hanno scelto una categoria complessa che richiede una ottima padronanza della sintassi greco-latina e una abitudine alla lettura dei testi in lingua originale non comune.

Si ringraziano per la disponibilità e la professionalità il Professor Enrico Magnelli, il Professor Marco Conti e la Dottoressa Valeria Piano; per le soluzioni organizzative il comune di Empoli e di Firenze e tutti i Licei fiorentini coinvolti e l’AICC; per la gentile offerta dei premi gli ex allievi del Professor Alessandro Ronconi, la Professoressa Barbara Scardigli, gli Istituti fiorentini; il Professor Saverio Orlando, la Fondazione Petralli e il Lions Club di Firenze.

Fonte: Liceo 'Virgilio' di Empoli