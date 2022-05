Una quercia in memoria di David Solazzo, per tenere alta l'attenzione

“A novembre metteremo a dimora nel Parco Don Forconi una quercia in memoria di David Solazzo e del lavoro che stava portando avanti: un modo per continuare a stare accanto alla famiglia e a tenere accesi i riflettori, dopo la notizia che il Gip di Roma ha accolto l’opposizione all’archiviazione presentata dai legali della famiglia Solazzo”. Lo ha annunciato oggi l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re in occasione della presenza in Consiglio comunale di Adriano Karipuna, figura simbolo della resistenza dei popoli indigeni contro la deforestazione dell’Amazzonia, e della sorella di David, Alessandra.

“Da quasi 40 anni - ha spiegato Del Re - Cospe svolge un ruolo fondamentale nella cooperazione internazionale ed è attivo in oltre 25 paesi del mondo con progetti di tutela e gestione sostenibile del territorio, ma anche di promozione del ruolo della donna e delle minoranze. Una realtà fiorentina grazie alla quale abbiamo oggi qui Adriano Karipuna, con cui potremo oggi anche continuare a sensibilizzare tanti giovani fiorentini. Consideriamo significativo annunciarlo oggi, occasione in cui ribadiamo l’importanza di preservare il nostro ambiente, le nostre foreste e la popolazione indigena in Amazzonia, prendendosi cura di quello che accade dall’altra parte del mondo, come David stava facendo prima della sua tragica scomparsa a Capo Verde”.

