Basket Castelfiorentino, Abc contro la capolista Montecatini nella semifinale playoff

Dopo il 2-0 con cui ha chiuso la serie dei quarti di finale contro lo Scuola Basket Arezzo, l’Abc Solettificio Manetti si prepara alla semifinale playoff in cui incontrerà la capolista Herons Montecatini, che a sua volta ha liquidato con un altrettanto secco 2-0 la Virtus Siena nel primo turno. Inutile dire, insomma, che l’Abc di Paolo Betti è chiamata ad una vera e propria impresa per provare a staccare il pass per la finalissima contro la vincente dell’altra semifinale, quella tra Gema Montecatini e Pallacanestro 2000 Prato. Proprio come nei quarti, la serie sarà alla meglio delle due vittorie su tre gare, che si giocheranno secondo il seguente calendario:

Gara-1

HERONS MONTECATINI – ABC SOLETTIFICIO MANETTI

domenica 15 maggio ore 20.30 – PalaPertini via della Costituzione, Ponte Buggianese

Gara-2

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – HERONS MONTECATINI

mercoledì 18 maggio ore 21 – PalaBetti viale Roosevelt, Castelfiorentino

Gara-3

HERONS MONTECATINI – ABC SOLETTIFICIO MANETTI (eventuale)

domenica 22 maggio ore 20.30 – PalaPertini via della Costituzione, Ponte Buggianese

