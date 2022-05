Basket Castelfiorentino, vivaio gialloblu in bella mostra

Ecco i risultati del vivaio gialloblu, i cui giovani atleti sono giunti al momento clou della stagione.

Under 16 Silver

Prosegue a vele spiegate la corsa dei ragazzi di Giovanni Corbinelli e Claudio Calvani nella terza fase valida per il Titolo regionale, che nello scontro diretto casalingo hanno avuto la meglio sul Firenze Basket Academy per 86-69. Una vittoria che ha permesso ai gialloblu di ribaltare anche il -6 subito all’andata (67-61 il finale a Firenze) e proseguire così la marcia verso l’obiettivo Final Eight. Dopo due primi quarti scivolati via sul punto a punto, con le squadre andate a braccetto fino al riposo lungo (43-42 a metà gara), al rientro dall’intervallo la truppa castellana ha aumentato l’intensità e preso in mano l’inerzia, piazzando un break di 23-13 che ha scavato il solco e permesso di amministrare senza particolari patemi la volata finale.

Prossimo impegno martedì 17 maggio alle 17.30 sul parquet della Laurenziana.

ABC CASTELFIORENTINO – FIRENZE BASKET ACADEMY 86-69

Parziali: 19-21, 24-21, 23-13, 20-14

Tabellino: Rosi 28, Lilli 26, Merlini 4, Filomeno 7, Damiani 4, Marchetti 5, Viviani 8, Vefa 1, Ticciati 3, Bernardoni, Bartolini, Leti. All. Corbinelli. Ass. Calvani.

Under 15 Eccellenza

Lo spareggio di andata valido per l’accesso alle Finali Nazionali si tinge di gialloblu. I ragazzi di Alessandro Mostardi e Giovanni Corbinelli hanno espugnato il parquet del Magic Basket Chieti per 73-77 e si preparano alla spareggio di ritorno che sabato alle 16 al PalaBetti sarà decisivo per stabilire la squadra ammessa alla finale nazionale. A Chieti i gialloblu hanno disputato un’ottima gara per 3/4, quando l’intensità difensiva ha permesso di trovare poi buone soluzioni in attacco. Così all’intervallo lungo il tabellone segnava 30-47, vantaggio rimasto invariato fino al 30′ (46-63). Nell’ultimo quarto, però, l’inerzia è girata: troppi errori in casa castellana hanno aperto la strada alla rimonta locale, con Chieti tornata fino a -1. E qui la freddezza dalla lunetta è stata decisiva, permettendo ai gialloblu di restare in controllo e prendere quattro punti di vantaggio in vista della gara di ritorno.

MAGIC BASKET CHIETI – ABC CASTELFIORENTINO 73-77

Parziali: 14-27, 16-20, 16-16, 27-14

Tabellino: Ticciati 12, Zecchi 10, Carzoli, Grassi, Bufalini 5, Filomeno 37, Vallerani 3, Niccolini, Agbegninou, Leti 5, Marchetti 3, Borghesi 8. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Under 14 Elite

Primi e imbattuti. Si è chiusa così la regular season dei ragazzi di Alessandro Mostardi e Pietro Cantini che nell’ultima giornata hanno battuto a domicilio il Pino Firenze per 47-74. Una vittoria che, se il primo posto era ormai matematico da tempo, ha confermato anche l’imbattibilità gialloblu. Di fatto la sfida è stata subito indirizzata, con la prima frazione chiusa sul 6-22 e la seconda sul 14-37, vantaggio che nella seconda parte di gara i gialloblu hanno dovuto soltanto amministrare.

La formula del campionato prevede adesso gli spareggi incrociati tra le prime otto classificate dei due gironi (gara unica in casa della migliore clasificata), che stabiliranno le otto squadre che dal 20 al 22 maggio si contenderanno il Titolo regionale. L’Abc, prima classificata del girone A, incontrerà l’ottava classificata del girone B, ovvero Valdicornia, e lo spareggio si terrà domenica al PalaBetti (orario da definire).

PINO FIRENZE – ABC CASTELFIORENTINO 47-74

Parziali: 6-22, 8-15, 10-29, 23-18

Tabellino: Bufalini 10, Zecchi 11, Borghesi 16, Pieri 5, Bonora 2, Baldi 3, Ciulli 6, Garbetti 2, Agbegninou 7, Bianchi 6, Bini 6, Marzi. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Under 13 Silver

Si è aperta con la vittoria sul parquet dell’Invictus Livorno una settimana di fuoco per i ragazzi di Matteo Bruni e Alessandro Mostardi, in campo per quattro impegni a distanza ravvicinata. A Livorno gara a senso unico, come dimostra il 27-75 finale, punteggio che fotografa una partita sempre saldamente amministrata dai gialloblu. La truppa castellana, infatti, ha preso il largo fin dalla palla a due andando negli spogliatoi sull’11-42, preludio ad una seconda parte servita soltanto a fissare il punteggio.

Prossimi impegni giovedì alle 19.45 nel recupero del match di andata sul parquet del Vela Basket, sabato alle 18 al PalaBetti contro la Juve Pontedera e lunedì di nuovo alle 18 al PalaBetti nella gara di ritorno contro il Vela.

INVICTUS LIVORNO – ABC CASTELFIORENTINO 27-75

Parziali: 8-21, 3-21, 11-22, 5-11

Sono scesi in campo: Matteuzzi, Rosi, Ippolito, Bufalini, Pannocchi, Fedeli, Zampacavallo, Costantini, Poggesi, Chesi, Di Vilio. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Minibasket

In campo nel weekend entrambi i gruppi Scoiattoli 2013/2014 di Matteo Bruni e Alberto Ciampolini. Il gruppo Giallo, dopo una bella partita combattuta, si è arreso per 4 tempini a 2 sul parquet della Sancat, mentre il gruppo Blu ha portato a casa la vittoria casalinga ai danni del Mugello per 5 tempini a 1. Nel prossimo fine settimana, oltre agli Scoiattoli, pronti a tornare in campo anche gli Aquilotti 2011/2012, attesi venerdì dal miniderby contro l’Use Empoli.

