Cannabis, a Prato un libro per la campagna Meglio Legale

Cellula Coscioni Prato, GD Prato, Più Europa Prato, PLI Prato e Radicali Prato, Martedì 10 Maggio alle ore 19,00 saranno all’Ex Chiesa di San Giovanni (Via San Giovanni, 9 - Prato) per presentare il libro “Mamma mi Faccio le Canne”, in compagnia dell’autrice Antonella Soldo che è anche coordinatrice della campagna Meglio Legale e promotrice del Referendum per la legalizzazione recentemente bocciato dalla Corte Costituzionale.



“Si tratta di mantenere al centro del dibattito un tema dove, al contrario di quello che pensano i proibizionisti, sarebbe proprio la legalizzazione a creare un senso di responsabilità nei consumatori, specialmente tra i più giovani”, dichiara Matteo Giusti, Coordinatore della Cellula Pratese dell’Associazione Luca Coscioni, “E Antonella Soldo, con questo volume, traccia una strada sicuramente diversa rispetto a chi si limita a fare irruzione nelle scuole per contrastare il fenomeno.”



All’evento parteciperà anche Lorenzo Tinagli, Consigliere Comunale del Comune di Prato, che porterà i suoi saluti visto anche l’impegno profuso la scorsa estate nei panni di autenticatore per la raccolta delle firme per il referendum.



“I Giovani Democratici da sempre si impegnano a costruire il dibattito sul tema, lottando contro il proibizionismo e favorendo l’educazione: la raccolta referendaria ha dimostrato la sensibilità popolare sul tema, adesso sta alla politica colmare quei vuoti che rischiano di essere strumentalizzati” ha infine aggiunto Marta Logli, Presidente dei Giovani Democratici Toscana che parteciperà al dialogo che segue la presentazione del volume, dove le varie voci cercheranno di riassumere il punto sulla legalizzazione della cannabis a livello nazionale e internazionale