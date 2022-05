Centri estivi Uisp 2022, partite le iscrizioni a Empoli

Oggi si aprono le iscrizioni per i centri estivi Uisp 2022. È già disponibile il programma delle attività, che andranno avanti dal 13 giugno al 29 luglio e dal 22 agosto al 9 settembre.

Un ricco programma di attività rivolte ai bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni e studiate per offrire loro la possibilità di tornare a muoversi e a socializzare nel massimo della sicurezza. Proprio i bambini rappresentano una delle fasce più colpite dagli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, con rischi gravi per la loro salute e il loro sviluppo fisico e mentale. L’ampia offerta di attività dei centri estivi - dalla pratica di diverse discipline sportive alle escursioni nella natura, fino ai laboratori didattici - ha l’obiettivo di rimettere al centro della loro vita il gioco, il movimento e la socializzazione.

«Gli ultimi due anni di inattività forzata e di socialità ridotta rischiano di avere serie ripercussioni sullo stato psicofisico soprattutto dei bambini - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - per questo, grazie alla collaborazione dei nostri operatori qualificati e delle società nostre affiliate, abbiamo studiato una proposta sportiva multidisciplinare che permetta loro di tornare a muoversi in libertà e di ritrovare il piacere di stare insieme agli altri e socializzare nel massimo della sicurezza, provando ogni giorno l’emozione di uno sport diverso».

I bambini saranno coinvolti nella pratica di diverse discipline sportive, con una proposta diversificata a seconda delle fasce di età: calcio, tennis, pallavolo, basket, pallamano, palla avvelenata, danza, atletica leggera, scherma, hockey, pattinaggio, karate e molte altre. Inoltre, saranno organizzate escursioni e verranno proposti laboratori tematici che permetteranno di sviluppare la creatività e la manualità.

Al momento è possibile iscriversi al centro estivo organizzato all’interno del PalAramini di Empoli oppure a quelli che si terranno all’interno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Serravalle, che rientrano nel palinsesto “VerdeAzzurro” del Comune di Empoli.

Il centro estivo del PalAramini andrà avanti dal 13 giugno al 29 luglio e dal 22 agosto al 9 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 (pranzo incluso, che verrà servito sporzionato e consumato all’interno dei locali del palazzetto). La fascia di età va dai 6 ai 14 anni e ci sarà la possibilità di entrata anticipata. Costo 110 euro (senza presentazione Isee).

I centri estivi “VerdeAzzurro” si terranno dal 4 al 29 luglio con orario 8-13.30 (pranzo incluso). Per i bambini di età compresa tra 4 e 5 anni le attività si svolgeranno all’interno della scuola dell’infanzia di Serravalle, mentre per quelli di età compresa tra 6 e 11 anni all’interno della scuola primaria di Serravalle. Costo 60 euro (Isee inferiore a 11mila euro), 75 euro (Isee tra 11mila e 25mila euro), 95 euro (Isee superiore a 25mila euro).

Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.uisp.it/empoli, scrivere alla mail empolivaldelsa@uisp.it oppure chiamare lo 0571/711533. I nostri uffici, in via XI Febbraio 28/A a Empoli, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

Fonte: Uisp Empoli - Ufficio Stampa