Cip-Ghizzani vince contro La Bulletta: prossima sfida per I'Giglio a San Casciano

Ancora una vittoria per la Cip-Ghizzani. La squadra di Tagliagambe ha conquistato altri 3 punti pieni nella gara casalinga di sabato contro La Bulletta (25-16, 25-15, 25-10).

Le ragazze ci hanno mostrato di nuovo un'ottima prestazione: la concentrazione, i pochi errori e le soluzioni trovate a rete hanno fatto sì che l'andamento dell'incontro fosse sempre in mano loro. Hanno concesso pochissimo spazio alle avversarie, per quanto molto agguerrite, ed hanno continuato a migliorarsi durante tutta la durata (un'ora) della partita, come dimostrano anche i parziali. È un piacere vedere con quanta sicurezza ed entusiasmo le ragazze stanno affrontando queste gare.

La Cip-Ghizzani tornerà in campo domenica pomeriggio in trasferta a San Casciano contro Chianti Volley.

Fonte: Pallavolo I'Giglio