Mano schiacciata in conceria, grave infortunio a Fucecchio

Grave infortunio in una conceria di Fucecchio per un 38enne questa mattina. Alle 11 si è verificato l'incidente, in via Sardegna verso Ponte a Cappiano. A quanto pare l'uomo è rimasto ferito alla mano destra a causa dell'azione di una macchina a cilindri (non una pressa come inizialmente riportato). Sul posto un'automedica e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Fucecchio. L'uomo è stato trasferito in codice rosso al Cto dell'ospedale fiorentino di Careggi. La medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro sono sul posto per accertare le responsabilità.