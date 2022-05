Convitto Cicognini cambia il ballo: sì alle coppie omosessuali

Il cda del Convitto Cicognini di Prato ha cambiato le regole, dicendo sì alle coppie dello stesso sesso per il ballo di fine anno del liceo. Il ballo delle debuttanti sarà immediatamente "aperto a tutte le coppie liberamente formate". La notizia arriva a pochi giorni dalla denuncia di Arcigay Prato-Pistoia 'l'Asterisco' che aveva polemizzato a seguito dell'istanza di alcuni studenti che avrebbero voluto formare coppie dello stesso sesso. Sabato con l'esplodere del caso, il ministero dell'Istruzione, secondo quanto riportato dalla stampa, ha contattato la scuola. In seguito è stato convocato il consiglio d'amministrazione per ridiscutere il regolamento, arrivando infine alla decisione di ammettere anche le coppie gay.